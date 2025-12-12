António Vieira

Seus filhos, nora, netos, neta, irmã, sobrinhos (as), primos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, tio, primo, parente e amigo, residente que foi ao Caminho da Pontinha, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária ao (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 14:30 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério Municipal de Machico.

O corpo estará em Câmara Ardente na referida Casa Mortuária, hoje, a partir das 13:30 horas.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos, quantos lhe têm manifestado o seu pesar e informa que, na próxima segunda-feira, dia 15/12/2025, pelas 18:30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Capela do Senhor dos Milagres- Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Um especial agradecimento aos Bombeiros Municipais de Machico, à Enfermeira Rosa Franco, à Equipa da EMIR e ao Gerente do Bar Pasolini, pelo profissionalismo, carinho, apoio e eficácia na intervenção e no socorro ao nosso querido parente.

Machico, 12 de dezembro de 2025