Sua esposa Dora Maria Rodrigues de Gouveia Sá, filha Carolina Isabel Gouveia de Sá, filho, nora, irmãs, cunhadas, cunhados, tias, tios, sobrinhas, sobrinhos, familiares ausentes, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo, António Rodrigues de Sá, natural da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos e residente que foi em Santo António- Funchal.

O funeral realiza-se hoje, domingo, dia 07 de dezembro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) entre as 13:30h e as 14:30h, saindo de seguida com destino à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7ºDia em sufrágio da alma do seu familiar na quinta-feira, dia 11 de dezembro, pelas 17:30h na SÉ- Catedral do Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todo o profissionalismo e humanismo dos médicos, enfermeiros e auxiliares do hospital Dr. Nélio Mendonça, em especial Serviço Gastro e Cirurgia 2º Andar Nascente, pela forma como cuidaram do seu querido familiar.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 7 de dezembro de 2025.