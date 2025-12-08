António Pestana Serrão

Sua esposa Rosa Maria Jardim Figueira, seus filhos Pedro Jardim, esposa e filhos; Tony Jardim e filha; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua João de Azevedo, Seixal, e que o seu funeral se realiza amanhã, Terça-feira, 09/12/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:00 horas para a igreja paroquial de Santo Antão, Seixal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Sábado, 13/12/2025, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Santo Antão, Seixal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital dos Marmeleiros e dos Centros de Saúde de São Vicente e Seixal, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Seixal, 8 de dezembro de 2025.