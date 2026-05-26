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Participação

26-05-2026
António Macedo Pestana Garcês
António Macedo Pestana Garcês
Faleceu
  • Freguesia| Tabua

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Vereda da Corujeira, Tabua, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 26/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 31/05/2026, pelas 11:30 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia

Funchal, 26 de maio de 2026

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