António Lurdes Valério Luís da Purificação e Souza (Dr. Valério)

Sua esposa Ana Meirinho, seus filhos, Catarina e Miguel e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, e que o seu funeral se realiza hoje com missa de corpo presente pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, seguindo após a cerimónia para inumação em jazigo no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

”O seu sobrinho João Meirinho Moura, esposa Joana e filhos Carmo, Isabel, Amélia, Luísa, Teresa e António, vêm prestar a sua sentida homenagem ao seu Amigo, Tio e Padrinho.

Que Deus o acolha na Sua Eterna Glória.”

Os órgãos sociais, colaboradores e voluntários do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa contra o cancro, par-ticipam o falecimento do Sr. António Lurdes Valério Luís da Purificação e Souza, marido da nossa presidente Sra. Dra Ana Meirinho, endereçado a toda à família as nossas mais sinceras condolências neste momento de dor.

Funchal, 24 de novembro de 2024.