10-02-2026
António Henrique Marques dos Ramos
Faleceu
  • Freguesia| São Roque

Sua esposa Maria Gilda Mercês Ornelas Ramos, seus filhos: Águeda Maria Gouveia Ramos e filha e Marco Nuno Gouveia Ramos, seus cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, avô, cunhado, tio e parente, residente que foi à freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo, no referido cemitério.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada missa do 7.º dia no próximo sábado, dia 14, pelas 17:30 horas, na Igreja Paroquial de São Roque.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 1º andar-poente do Serviço de Pneumologia do Hospital dos Marmeleiros, pela forma carinhosa, dedicada e profissional como sempre trataram e cuidaram o nosso saudoso familiar, durante a sua doença e internamento.

A Empresa Marpromed, Lda. participa o falecimento do Sr. António Henrique Marques dos Ramos, pai do seu Sócio-Gerente Sr. Marco Nuno Gouveia Ramos, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Funchal, 10 de fevereiro de 2026

