António Baptista Rosa

A família, participa que será celebrada uma missa em sufrágio da alma amanhã, sábado, dia 28 de Março, pelas 18,30 horas, na Igreja Paroquial de Santa Luzia, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Neste momento de profunda dor pela perda do nosso querido Marido, Pai, Sogro e Avô, vimos por este meio expressar o nosso sincero agradecimento a todos aqueles que nos acompanharam ao longo deste difícil percurso.

A vossa presença, apoio e palavras de conforto foram, para nós, de inestimável valor e jamais serão esquecidos.

Funchal, 27 de março de 2026.