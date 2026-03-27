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Missa do 30.º Dia

27-03-2026
António Baptista Rosa
António Baptista Rosa
  • Freguesia| Santa Luzia

A família, participa que será celebrada uma missa em sufrágio da alma amanhã, sábado, dia 28 de Março, pelas 18,30 horas, na Igreja Paroquial de Santa Luzia, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Neste momento de profunda dor pela perda do nosso querido Marido, Pai, Sogro e Avô, vimos por este meio expressar o nosso sincero agradecimento a todos aqueles que nos acompanharam ao longo deste difícil percurso.

A vossa presença, apoio e palavras de conforto foram, para nós, de inestimável valor e jamais serão esquecidos.

Funchal, 27 de março de 2026.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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