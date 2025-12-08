Antonino Albino de Jesus

Seu filho Antonino Albino Santos de Jesus, esposa, filhos e namoradas; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada João Gonçalves Zarco, Ribeira da Caixa, Estreito de Câmara Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 08/12/2023, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 14/12/2025, pelas 08:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 8 de Dezembro de 2025.