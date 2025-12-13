Sua esposa, Rosa Gomes, seus filhos: Roberto Gomes e José Carlos Gomes, nora, netos, seus irmãos, cunhadas, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar, comunicam às pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente. Residente que foi na freguesia de São Martinho.

O funeral realiza-se hoje, pelas 13h00, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para cremação.

Será precedido da missa de corpo presente, pelas 12h30, na referida Capela.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que têm manifestado o seu pesar e, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração e participação, os acompanharem neste momento de dor e esperança.

Renova ainda um especial agradecimento a todo o pessoal afeto ao Atalaia Living Care do Caniço, nomeadamente à direcção, equipa médica, de enfermagem e auxiliares; às assistentes domiciliárias da Segurança Social; ao Centro de Dia de Santo António; bem como, à D. Graça e D. Otília, por todos, em conjunto, demonstrarem todo o profissionalismo, dedicação e cuidados demonstrados em prol do bem-estar do seu familiar, bem como pela atenção prestada à família — gestos que fazem questão de realçar e agradecer.

A todos, uma palavra de gratidão e obrigado.

A administração e colaboradores do Grupo Nóbrega, participam o falecimento do Sr. Ângelo Gomes, pai do colaborador, Roberto Gomes, ao qual endereçam sentidas condolências e à família. O funeral realiza-se hoje, pelas 13h00, saindo da Capela do Cemitério de São Martinho, para cremação.

Na próxima Quarta-feira, dia 17 de Dezembro, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 06h00, a missa em sufrágio da sua alma, na Igreja Paroquial de São Martinho, renovando-se, desde já, os agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.