Seu marido, filho, tia, cunhadas, sobrinhos, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sobrinha, cunhada, tia, prima e parente, residente que foi na Paróquia de Fátima, freguesia de Santa Maria Maior, e que o seu funeral realiza-se hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo depois o seu funeral, para jazigo, no referido cemitério.

A família antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Mais se informa que na próxima quarta-feira, dia 13 de Novembro, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquia de Santana.

Agradecimento especial aos médicos, enfermeiros e ao pessoal operacional do serviço de cardiologia e UTIC do 3º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa que trataram a sua familiar.

A Junta de Freguesia da Ilha e Assembleia de freguesia da Ilha participa o falecimento da Sra. Ana Paula de Freitas Nunes Homem de Gouveia, mãe do pároco da freguesia, e apresenta à família os sentidos pêsames.

Funchal, 9 de novembro de 2024