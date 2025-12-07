Ana Maria Camacho Correia de Aguiar

Seu marido, filhas, filho, genros, nora, netos, sobrinho e demais família participam que será celebrada uma missa por intenção da sua alma, hoje, pelas 11.00 horas na igreja Paroquial de Santo António, Funchal, por passar neste dia o 11.º aniversário do seu falecimento, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nesta celebração eucarística.

Mãezinha, a Saudade nunca passa,

Mas o seu amor contínua a guiar-nos todos os dias.

A Sua presença já não é física,

Mas vive para Sempre nos nossos Corações.

Mãezinha, foste a nossa primeira Casa.

Hoje é a nossa Estrela.

Funchal, 7 de dezembro 2025.