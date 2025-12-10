Suas irmãs, cunhada, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Ana Bela de Sousa Macedo, natural e residente na freguesia de Santa Maria Maior, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, quarta-feira, dia 10 de dezembro.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 08:30h e as 09:15h, saindo de seguida em cortejo, em direção à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 14 de dezembro, na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, Funchal, pelas 10:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa

Funchal, 10 de dezembro de 2025