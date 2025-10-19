Sua filha, noras, genro, netas, netos, bisnetas, bisnetos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Alice Rodrigues de Gouveia Jardim, natural da freguesia de São Jorge residente que foi na freguesia de São Martinho, Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, segunda-feira, dia 20 de outubro, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quinta-feira, dia 23 de outubro na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Que ano triste. Onde o céu brilha forte. Avó abrace forte o nosso Pai e junto do avô do pai e do tio. Sejam sempre quem nos guia. Carina Jardim e António Jardim.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 19 de outubro de 2025