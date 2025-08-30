Alfredo Marques de Mendonça

Suas irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Sítio do Larano, freguesia do Porto da Cruz, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 11:45 horas, para a Igreja Paroquial do Porto da Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo o funeral para o novo Cemitério Municipal do Porto da Cruz.

O corpo estará em Câmara Ardente na referida Casa Mortuária, hoje, a partir das 10:45 horas.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos quantos lhe têm manifestado o seu pesar. Agradece ainda, de um modo especial, aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar da Casa de Saúde São João de Deus, por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com o seu querido parente.

Sábado, dia 06/09/2025, será celebrada a missa do 7.º dia, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial do Porto da Cruz, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Porto da Cruz, 30 de agosto de 2025