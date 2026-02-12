Sua irmã, cunhada, cunhado, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Alda Gomes Garanito, natural de Santo António e residente em São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, quinta-feira, dia 12 de fevereiro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quarta-feira, dia 18 de fevereiro, na Igreja Paroquial de São Roque, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia

Funchal, 12 de fevereiro de 2026.