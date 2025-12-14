Seu marido Ivo Camacho, filho, nora, neto, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações familiares e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Agostinha José dos Reis Rodrigues Camacho, natural e residente que foi na freguesia do Campanário, concelho da Ribeira Brava.

O funeral realizar-se-á amanhã, segunda-feira, dia 15 de dezembro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 13:30h e as 14:00h saindo de seguida para junto do largo do centro de saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 14:45h em direção à Igreja Paroquial de São Brás – Campanário.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

Será celebrada missa de 7º Dia, sexta-feira, dia 19 de dezembro, na Igreja Paroquial de São Brás - Campanário, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Campanário, 14 de dezembro de 2025