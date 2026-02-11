Abel Teodósio Luz

Sua esposa, filhos, nora, genro e netos, sua irmã, cunhado, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada Regional 101, Santa, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 11/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas para a Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para cremação no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 15/02/2026, pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Moniz, 11 de fevereiro de 2026