Uma pessoa detida e três outras intercetadas e identificadas por posse/manuseamento de artigos de pirotecnia, e a apreensão de “diversos artefactos dessa natureza” foi o balanço provisório da operação policial ao jogo Benfica-Sporting.

Segundo um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP, no âmbito das ações policiais relacionadas com o jogo no Estádio da Luz, em Benfica, foi detido cerca das 17:30 um cidadão que tentou atropelar um polícia da PSP. O cidadão foi “detido por resistência e coação sobre funcionário”.

“Na viatura e na posse do suspeito encontravam-se diversos artigos de pirotecnia que foram apreendidos. Este cidadão, depois de formalizada a sua detenção, irá recolher às salas de detenção do COMETLIS, para apresentação à Autoridade Judiciária competente e aplicação de eventuais medidas de coação”, diz-se no comunicado.

Da operação policial ao evento diz o comando metropolitano que não se registaram outros incidentes.

A operação policial começou pelas 13:00 junto do Estádio do Estádio do Sport Lisboa e Benfica e junto ao Estádio José Alvalade e pelas 14:30 começaram a fazer-se cortes de trânsito ente os dois estádios, para acompanhamento dos adeptos do Sporting para o Estádio da Luz

Os autocarros com as equipas chegaram ao Estádio da Luz pouco depois das 16:30.

Sporting e Benfica partilham a liderança da I Liga de futebol e defrontaram-se hoje no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo que podia ditar o vencedor do campeonato português de futebol mas acabou empatado, adiando a decisão para a próxima semana.

A PSP encerrou os eixos rodoviários que ligam o Campo Grande, as Amoreiras e os Restauradores à Praça do Marquês de Pombal, bem como as artérias adjacentes ao local, para o caso de, hoje, uma das equipas se ter sagrado vencedora e, como é tradicional, os adeptos festejarem na rotunda do Marquês de Pombal.