A TAP Air Portugal vai fazer amanhã um voo especial exclusivamente para o transporte de mais de 11 toneladas de ajuda humanitária recolhida em Portugal e destinada ao auxílio das vítimas da calamidade ocorrida no Estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

O voo humanitário da TAP e do Estado Português será feito num Airbus A330-900 neo, que transportará apenas carga, e com a colaboração da tripulação composta por dois Pilotos e dois Tripulantes de Cabina, destacados especificamente para este voo.

Parte do aeroporto de Lisboa e tem como destino S. Paulo e levará a bordo bens essenciais como fraldas, roupa e artigos de higiene.

No total, são 1.195 caixas, com um peso de 11.317 quilos e um volume de 100 metros cúbicos.

“A Companhia faz assim chegar ao Brasil, em forma de ajuda humanitária, a solidariedade e pesar que expressou desde o primeiro momento para com todos os afetados pelas cheias no Rio Grande do Sul”, lê-se em comunicado.

“A TAP Air Portugal reitera também o compromisso de continuar a ser a companhia aérea europeia mais brasileira, com a oferta de 96 voos semanais, com ligações diretas a 11 capitais em todo o país”, acrescenta a mesma nota.

O voo humanitário parte de Lisboa esta terça-feira pelas 10h10 da manhã, hora local, e tem chegada prevista a S. Paulo pelas 17h00 locais.