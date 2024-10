Suspeito de triplo homicídio em barbearia de Lisboa presente a tribunal na quinta-feira

O suspeito do triplo homicídio numa barbearia no Bairro do Vale, na Penha de França, em Lisboa, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no Pinhal Novo e será presente na quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, anunciou a força policial.

Em comunicado, a PJ informou que deteve hoje, no Pinhal Novo, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, o suspeito do triplo homicídio, ocorrido em 02 de outubro, numa barbearia no Bairro do Vale, em Lisboa.

A Judiciária avançou que, “desde o primeiro momento em que os factos” lhe foram comunicados, “desencadeou-se um trabalho incessante de investigação e de recolha de informação, que conduziu à localização do suspeito”, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) de Lisboa.

“A PJ contou com o apoio de familiares para localizar o agressor de 33 anos”, acrescentou.

Segundo relatou à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), em 02 de outubro, três pessoas morreram na sequência de um tiroteio, tendo o suspeito dos disparos fugido em direção à estação de Santa Apolónia.

A mesma fonte disse que, pelas 13:25, a PSP recebeu a informação de que haveria disparos na Rua Henrique Barrilaro Ruas e acionou meios para irem ao local.

“Quando chegámos, verificámos três indivíduos baleados sem sinais vitais”, afirmou.

Uma fonte da PJ confirmou à Lusa que o crime ocorreu numa barbearia, que as três vítimas foram mortas com recurso a arma de fogo e que as equipas de investigação criminal no local já tinham recolhido “vários testemunhos”.

As vítimas dos disparos foram o proprietário da barbearia, de 43 anos, que deixa cinco filhos, e um casal, de 34 e 36 anos, residente na zona de Alenquer, que na altura se encontrava junto ao estabelecimento.

A mulher tinha dois filhos e encontrava-se grávida de um terceiro.

Uma fonte da PSP informou que horas depois, já de noite, arderam duas viaturas na Rua Henrique Barrilaro Ruas.

Segundo a estação televisiva SIC, a rua teve de ser evacuada e o acesso à área cortado devido às explosões das viaturas, que acabaram por arder por completo, sem causar feridos, e os veículos incendiados pertenceriam à família do suspeito do triplo homicídio.

“No decurso do sentimento de insegurança e revolta, vivido nos últimos dias, no Bairro do Vale, a Polícia Judiciária contou, desde a ocorrência dos factos, com o apoio da Polícia de Segurança Pública para a reposição da segurança urbana”, salienta-se na nota divulgada.

O suspeito, morador no bairro da freguesia da Penha de França e com historial de desavenças com a vizinhança, fugiu com o pai e o irmão, e refugiou-se num bairro do Pinhal Novo, onde foi localizado e cercado pela polícia, acabando por se entregar com a ajuda de familiares.

O detido vai ser presente na quinta-feira ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.