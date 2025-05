Um homem de 30 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no Aeroporto Internacional de Lisboa, após ter tentado fugir das autoridades quando a sua bagagem foi selecionada para fiscalização. O suspeito, alegadamente envolvido em tráfico de droga, tentou escapar pelas instalações do aeroporto, acabando por ser localizado e detido minutos depois no interior de um túnel da linha vermelha do metro.

A fuga ocorreu depois de o suspeito ter sido intercetado por elementos da Autoridade Tributária e Aduaneira, que decidiram inspecionar as suas malas. Durante a perseguição, conduzida por agentes da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, o homem escondeu-se na zona de mudança de linha e estacionamento de carruagens do metro.

Na posse do detido estavam duas malas de viagem que continham cerca de 43 quilos de cocaína de elevada pureza, proveniente de um país da América Latina.

O indivíduo foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva. A investigação permanece em curso.