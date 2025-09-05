Suspeito de atear fogos em Montemor-o-Novo fica sujeito a apresentações diárias

O homem, de 43 anos, suspeito de ter ateado focos de incêndio junto à Estrada Municipal 530 (EM530), no concelho de Montemor-o-Novo, ficou sujeito a apresentações diárias, por decisão do tribunal, revelou fonte da GNR.
A mesma fonte indicou à agência Lusa que o suspeito do crime de incêndio florestal no concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, detido na quinta-feira por aquela força de segurança, foi presente hoje a interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Évora.
O suspeito ficou em liberdade, mas sujeito a diversas medidas de coação, como apresentações diárias na força de segurança da área de residência e impedido de permanecer em espaços florestais com objetos que potenciem incêndio, adiantou a fonte do Comando Territorial de Évora da GNR.
Segundo a decisão do tribunal, o homem não pode contactar por qualquer meio com os intervenientes no processo e ficou com a obrigação de não adquirir objetos (material combustível), disse.
O suspeito, Marco Silva, é o mandatário da candidatura do Chega à Câmara de Vendas Novas, encabeçada por Jorge Alcobia Pereira, nas próximas autárquicas, confirmou a Lusa, na quinta-feira, junto deste candidato, após informações apontando nesse sentido.
“Oficialmente, ainda é o mandatário, porque legalmente não é fácil estar a substitui-lo”, afirmou o candidato.
Contudo, Marco Silva “já não está a exercer o cargo” de mandatário porque “quis sair há algum tempo”, justificou, acrescentando: “Não pertencia às listas e nem temos já contacto nenhum com ele”.
Segundo o candidato do Chega à Câmara de Vendas Novas, Marco Silva informou a candidatura de que pretendia sair do partido.
Nas anteriores eleições autárquicas, realizadas em 2021, Marco Silva foi o cabeça de lista do Chega à Câmara de Vendas Novas, mas não foi eleito, e também já foi coordenador daquela concelhia do partido.
A fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à Lusa, na quinta-feira, que o alegado incendiário foi detido, em flagrante delito, na madrugada desse dia, junto à EM530, que liga Cortiçadas de Lavre à Estrada Nacional 380 (EN380), após ter sido detetado a sair da sua viatura e a colocar fogo na berma da estrada.
“Tinha na sua posse um isqueiro, uma garrafa de álcool e jornais”, que alegadamente utilizava para atear fogo, disse.
De acordo com a fonte da GNR, os militares do Destacamento de Montemor-o-Novo da Guarda estavam a fazer diligências, desde domingo, após o surgimento de focos de incêndio, de madrugada, durante vários dias, naquela zona.
Na sequência destas ignições, “ardeu pasto e os bombeiros de Vendas Novas e Montemor-o-Novo conseguiram extinguir rapidamente os focos de incêndio”, salientou.
Em conferência de imprensa realizada hoje na sede do Chega, em Lisboa, o presidente do Chega, André Ventura, pediu a abertura de um processo interno com vista à expulsão do partido de Marco Silva.
“Ontem mesmo, quando soube da notícia, fiz pessoalmente uma participação ao Conselho de Jurisdição do partido para que avançasse com a expulsão, se fosse o caso ainda de militância deste indivíduo”, afirmou.
André Ventura afirmou ainda que este dirigente “é um criminoso que tem que ser punido, como todos os outros, com uma pena longa para aprender que não se brinca com o território e que não se brinca com a vida das pessoas”.
DO FIM AO INFINITO
João Apolinário era um homem de condição baixa e má fama, um troglodita, e toda a gente tinha medo dele, mas também era muito amigo de um ilustre alemão...
Quando liderei o PSD Madeira / Partido da Autonomia, duas, três vezes ao ano percorria todos os Concelhos, Funchal incluído, para reunir com os Militantes....
A Região Administrativa Especial de Macau, ao extinguir os seus municípios e freguesias em 2001, deu uma lição de maturidade política que a Madeira tarda...
A permanência de doentes hospitalizados que, do ponto de vista clínico apresentam condições para regressar ao domicílio ou transitar para outro nível de...
Já muito se discorreu sobre os benefícios de se ter um cão, mas nem sempre se conhecem os requisitos legais (e não só) para o ter.
Um cão é um compromisso...
Mais uma silly season e os temas não fogem muito aos do ano passado. É agosto e o país volta a ser assolado por incêndios, pessoas a perder casas, animais...
Quando um pai agride a mãe em frente do filho de nove anos, como aconteceu em Machico recentemente, não é apenas a mulher que sofre. A criança também sofre...
Decorreu na passada segunda-feira a minha última Assembleia de Freguesia, na freguesia do Imaculado Coração de Maria. Salvo algum imprevisto, esta terá...
A decadência política regional atinge o seu topo quando o Tribunal de Contas bloqueia mais um negócio de milhões e que os governantes dizem simplesmente...
De vez em quando surgem nas redes sociais imagens reais e chocantes de mais um agressor a usar a força bruta e o assunto volta à baila: a violência contra...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu hoje que, se as aeronaves militares venezuelanas colocarem as forças norte-americanas “numa posição...
As autoridades norte-americanas indicaram hoje que o Estatuto de Proteção Temporária (TPS) de 2021 terminará a 07 de novembro e instaram os beneficiários,...
A Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril manifestou esta tarde profundo pesar pelo falecimento do docente Pedro Alves Trindade, vítima da tragédia...
O Parque de Santa Catarina vai, aos poucos, se enchendo com o aproximar da primeira atuação desta que é a 13 edição do MEO Sons do Mar.
Mas é quando as...
O Governo Regional acaba de confirmar a entrada da professora Elsa Fernandes para a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.
Tal como o JM...
Já é conhecida a chave do Euromilhões desta sexta-feira, dia 5 de setembro.
A chave vencedora é composta pelos números 27 - 30 - 31 - 41 - 43 e as estrelas...
O movimento independente Ribeira Brava em Primeiro manifestou hoje a sua “indignação perante a utilização da página oficial da Junta de Freguesia da Serra...
A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) afirmou hoje em comunicado desconhecer a existência de qualquer forma de pressão junto das pessoas...
O jornal The New York Times revelou hoje uma missão secreta falhada de forças especiais da Marinha norte-americana, que tentaram, em 2019, infiltrar-se...
A Águas do Norte revelou hoje que as barragens do Alvão e do Sordo (Vila Real), Touvedo/São Jorge (Arcos Valdevez), Vilar (Moimenta da Beira/Sernancelhe)...