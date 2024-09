O dirigente do PS António Mendonça Mendes afirmou hoje que depende apenas do Governo a aprovação do Orçamento do Estado para 2025 e que só haverá eleições se Presidente da República ou o Governo quiserem.

Estas posições foram transmitidas aos jornalistas por António Mendonça Mendes, em nome do PS, na Assembleia da República, a propósito da notícia do Correio da Manhã segundo a qual o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está decidido a convocar eleições legislativas antecipadas em caso de chumbo do Orçamento do Estado para 2025.

“Em primeiro lugar, só não haverá aprovação do Orçamento se o Governo não quiser que o orçamento seja aprovado. Em segundo lugar, se porventura o orçamento não fosse aprovado, só haverá eleições ou se o Presidente da República quiser ou se o Governo quiser”, afirmou o deputado e dirigente socialista.