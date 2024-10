O SINTAP (Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos), que reuniu com a secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar, diz que o encontro foi profícuo tendo a governante madeirense manifestado abertura e vontade negocial, estando já a trabalhar na preparação de um projeto de diploma que procura dar uma resposta positiva às reivindicações apresentadas, quer por parte da estrutura sindical, quer por parte dos inspetores de pescas.

Isto no que diz respeito, segundo uma nota divulgada à comunicação social por parte do SINTAP, à revisão e valorização da carreira, alteração do estatuto da carreira e atribuição de suplementos remuneratórios. A possibilidade de aposentação antecipada, o seguro de acidentes pessoais e o uso e porte de arma foram outras medidas em cima da mesa na reunião com a secretária de Estado das Pescas, que decorreu em Lisboa.

Diz o SINTAP que a secretária de Estado referiu ainda que pretende apresentar brevemente um protocolo negocial que permita que, até o final deste ano, possa já existir um documento que consubstancie o trabalho de negociação que será entretanto desenvolvido. Cláudia Monteiro de Aguiar disse ainda que foi positivo o retorno obtido após os contactos realizados junto da Caixa Geral de Aposentações e da Segurança Social com vista à possibilidade de os Inspetores de Pescas poderem aposentar-se antecipadamente sem penalizações e de a sua profissão ser considerada de desgaste rápido.

Tendo em conta que a reunião foi profícua, o SINTAP admite poder vir a retirar o pré-aviso de greve em vigor. Recorde-se que os inspetores de pescas convocaram uma greve ao ao trabalho extraordinário, ao serviço externo e às missões internacionais, entre os dias 21 de outubro e 31 de dezembro, mas que, perante o conhecimento do respetivo pré-aviso, já está a ter repercussões juntos dos armadores e da Agência Europeia de Controlo das Pescas.