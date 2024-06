RTP continua a ser a marca de notícias em que portugueses mais confiam

A RTP continua a ser a marca de notícias em que os portugueses mais confiam, com 79%, e a Lusa “tem a confiança de 72%”, de acordo com o relatório Reuters Digital News Report 2024 hoje divulgado.

”Em 2024, o ‘ranking’ da confiança em marcas noticiosas continua a ser liderado pelo serviço público de media, sendo que 79% dos portugueses dizem confiar na informação veiculada pela marca RTP (mais um ponto percentual do que o registado em 2023)”, segundo o Reuters Digital News Report 2024.

Este é o 13.º relatório anual do Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) e o 10.º a contar com informação sobre Portugal. Em 2024 participaram 47 mercados de notícias, Portugal incluído.

Enquanto parceiro estratégico, o OberCom – Observatório da Comunicação colaborou com o RISJ na conceção do questionário para Portugal, bem como na análise e interpretação final dos dados.

Em segundo lugar surge a SIC (78%), seguida do Jornal de Notícias (77%) e do Expresso (76%). Seguem-se a Rádio Comercial (75%), o Público (74%), a Rádio Renascença (73%) e a TSF (72%).

”A agência Lusa tem a confiança de 72% dos portugueses, sendo de destacar a particularidade do alcance da Lusa que, como agência noticiosa, não tende a chegar junto dos consumidores de forma direta, mas por intermédio da utilização da sua produção noticiosa por outras marcas de media”, refere o estudo.

No conjunto das rádios informativas, de acordo com o Reuters Digital News Report 2024 (Reuters DNR 2024), a TSF e a Antena 1 “coligem a confiança de 72% e 71% dos portugueses, respetivamente”.

Em sentido inverso, “entre as marcas em que os portugueses menos confiam surge a marca Correio da Manha (53%), não obstante ser líder no mercado nacional, em formato impresso e digital”.

Também o conjunto dos medias locais e regionais (65%) e o ‘website’ Notícias ao Minuto (68%) estão entre as marcas em que os portugueses menos confiam.