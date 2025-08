A rede pública atingiu, em julho, um recorde de 813 mil carregamentos de veículos elétricos, um valor 46% superior ao período homólogo de acordo com um comunicado hoje divulgado pela Mobi.e, empresa responsável por este mercado.

Assim, “julho de 2025 ficou marcado por um novo marco histórico na mobilidade elétrica em Portugal”, tendo a rede pública de carregamento registado “o melhor desempenho de sempre”, ou seja, mais de 813 mil carregamentos realizados, um crescimento de 46% face a julho de 2024.

A empresa contabilizou “cerca de 132 mil utilizadores distintos, também com uma subida de 46% em relação ao mesmo mês do ano anterior”.

Além disso, destacou, a “energia consumida acompanhou esta tendência de crescimento, atingindo os 18,7 GWh [gigawatts hora], mais 61% face a julho do ano passado”.

Já no acumulado do ano, houve “mais de 4,7 milhões de carregamentos desde janeiro, um crescimento de 48% comparado com o mesmo período de 2024”, bem como 106.477 MWh de energia consumida, uma subida de 62%, e mais de 288.920 utilizadores únicos, um crescimento de 52%.

Segundo a Mobi.e, no final de julho, estavam disponíveis 6.706 postos, num total de 12.433 pontos de carregamento.

Destes postos, “mais de 2.620 eram de carregamento rápido ou ultrarrápido, o que representa cerca de 39,1% da rede”, rematou.

A rede Mobi.e inclui atualmente 36 Comercializadores de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica (CEME) e 110 Operadores de Pontos de Carregamento (OPC).