A rede de vigilância meteorológica nacional encontra-se finalmente concluída, permitindo a cobertura total do território nacional, após a entrada em funcionamento de dois radares meteorológicos nos Açores, que teve lugar recentemente.

A cerimónia de apresentação dos radares meteorológicos decorreu no passado dia 24 de janeiro, no Palácio de Sant´Ana, em Ponta Delgada, num ato que contou com a presença do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, da secretária de Estado do Mar, Lídia Bulcão, e do presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), José Guerreiro.

Os novos equipamentos estão localizados em Pico dos Santos de Cima, na Ilha de São Miguel, e no Morro Alto, nas Flores, representando um investimento de aproximadamente cinco milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), lê-se na mesma nota.

“Os dois radares permitem detetar em tempo real a precipitação na atmosfera e avaliar com precisão a sua quantidade e intensidade, deslocamento e evolução de sistemas com precipitação associada num raio de 300 quilómetros”, sendo que “a par destes equipamentos, foram ainda instaladas duas estações meteorológicas contíguas aos mesmos e dois detetores de descargas elétricas em São Miguel e nas Flores”.

Segundo nota de impres do IPMA, na ocasião foi assinado um protocolo de cooperação entre este Instituto e o Governo açoriano, que prevê a constituição do Observatório Climático do Atlântico (OCA).