Rangel destaca alinhamento promissor entre Portugal e Reino Unido

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, destacou hoje o “grande alinhamento” entre Portugal e o Reino Unido, que considerou “bastante promissor”, após uma reunião com o seu homólogo britânico, em Lisboa.

“Há um grande alinhamento entre os dois mais velhos aliados do mundo em termos de defesa”, disse à Lusa o chefe da diplomacia portuguesa, no final de uma reunião de trabalho e almoço com o secretário de Estado para os Assuntos Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido, David Lammy, no Palácio das Necessidades, em Lisboa.

“Houve aqui uma comunhão de pontos de vista, um alinhamento, que eu julgo que é bastante promissor”, comentou Rangel, que adiantou ter “contacto direto” com o ministro Lammy, para trocar “impressões sobre as mais variadas questões e nomeadamente na preparação de reuniões a nível de primeiro-ministro”.

A relação bilateral e com a União Europeia (UE) e o atual contexto internacional, nomeadamente a guerra na Ucrânia, foram temas abordados durante o encontro.

“O alinhamento de Portugal e Reino Unido nesta desafiante conjuntura é claro e promissor”, escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social X, numa publicação acompanhada de fotografias dos dois ministros.

Paulo Rangel apontou ainda que a relação entre Londres e a União Europeia “está numa fase claramente diferente e positiva” - o Reino Unido saiu do bloco dos então 28 países em janeiro de 2020, na sequência de um referendo, no processo conhecido como ‘Brexit’.

“Tem havido uma aproximação entre as duas partes que é bastante notória, e que Portugal tem incentivado e que obviamente apoia de forma muito clara”, salientou.

Os planos da UE para apostar no setor da Defesa foram abordados, bem como “de que forma o Reino Unido pode interagir neste contexto”, referiu o ministro.

A guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão da Rússia em fevereiro de 2022, esteve em destaque na conversa entre os dois ministros, nomeadamente sobre “a forma como os dois países têm cooperado estreitamente neste domínio”.

Paulo Rangel recordou que Portugal tem participado aos mais variados níveis, nomeadamente com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, em reuniões da chamada “coligação dos países dispostos” a apoiar a Ucrânia, que tem sido promovida pelo primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, e pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

Portugal aprovou, na semana passada, uma contribuição de 205 milhões de euros para este ano, que já fazia parte dos compromissos anteriormente assumidos, recordou Rangel.

Na reunião foram igualmente abordados a NATO (aliança transatlântica) e os planos para investimento na defesa a médio prazo, numa altura em que a Aliança Atlântica defende que os Estados-membros superem a contribuição de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) e que os países que ainda não alcançaram esta meta – como Portugal – antecipem este objetivo quanto antes.

Sobre a relação com a nova administração norte-americana, liderada pelo republicano Donald Trump, que regressou à Casa Branca em janeiro, o ministro salientou que Portugal e o Reino Unido “consideram a relação transatlântica como fundamental para a segurança e defesa, quer dos respetivos países, quer do mundo e da estabilidade no mundo”.

“É muito importante que, ainda que com algumas diferenças do ponto de vista e ainda que hoje num contexto diferente, se faça um esforço grande para manter uma relação tão ativa quanto possível com os Estados Unidos da América e com a nova administração norte-americana”, destacou Paulo Rangel.