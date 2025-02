A PSP inicia hoje a operação Internet Mais Segura, destinada a alertar os alunos do 1.º ao 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário para os perigos do uso responsável da internet.

Em comunicado, a PSP explica que esta operação, desenvolvida pelas equipas do Programa Escola Segura, decorre até sexta-feira, e lembra que o recurso às novas tecnologias numa fase cada vez mais precoce da vida tem promovido uma expansão de imagens e mensagens que promovem insegurança.

A PSP alerta para as ameaças, agressões, injúrias, difamação e devassa da vida privada que antigamente aconteciam mais de forma presencial e agora decorrem à distância, recordando que se trata de uma situação que “muitas vezes os responsáveis parentais não conseguem controlar”.

Admite as vantagens da internet, mas sublinha os riscos e o aumento dos casos de ‘cyberbullying’ (insulto, ofensa, humilhação ou perseguição pela internet) e de discursos de ódio nas redes sociais, bem como da criminalidade praticada através das novas tecnologias, como as burlas.

Os polícias das equipas do Programa Escola Segura vão esta semana transmitir aos alunos orientações de autoproteção que lhes permitam continuar a utilizar a internet de forma protegida e segura.

A par da sensibilização para a adoção de comportamentos responsáveis e medidas de autoproteção, a PSP avisa que é essencial os pais e/ou encarregados de educação monitorizarem as atividades dos mais jovens.

“O controlo parental assume um papel elementar numa perspetiva preventiva, no sentido de evitar que os mais jovens sejam vítimas de comportamentos violentos, como, por exemplo, o aliciamento ‘online’ (‘grooming’), a partilha de conteúdos eróticos (‘sexting’) e/ou a perseguição (‘stalking’)”, avisa a PSP.

Avisa ainda que tanto o ‘cyberbulling’, como a divulgação de imagens de cariz íntimo usando a chantagem podem constituir um crime e avisa que a melhor forma de prevenir situações como o ‘grooming’ é usar um perfil privado nas redes sociais e não partilhar informações pessoais, recusando encontros presenciais com estranhos.

Em relação aos pais, alerta que é importante estarem atentos a sinais de isolamento por parte das crianças/jovens e ao ato de esconder ou bloquear o telemóvel ou o ecrã do computador, alertando-os para os riscos concretos da utilização da internet e para a necessidade de saberem quem são os amigos virtuais dos filhos.

Os pais de crianças de menor idade devem conhecer e usar ativamente as ferramentas de controlo parental dos dispositivos e/ou das aplicações, aconselha.

A PSP apela ainda à denúncia de qualquer tipo de crime de que tenham conhecimento, em contexto escolar ou em qualquer outro tipo de ambiente, na qualidade de vítima ou de testemunha.

Os pedidos de intervenção podem ser feitos de forma presencial ou através do canal escolasegura@psp.pt.