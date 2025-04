A PSP está a fazer uma nova avaliação de risco sobre as várias manifestações previstas para o dia 25 de Abril, em Lisboa, tendo em conta os “objetivos distintos e antagónicos” e a localização, segundo aquela polícia.

“Face à diversidade e proximidade de manifestações em Lisboa no dia 25 de Abril, com marcação para a mesma hora, algumas com desfile e com objetivos distintos e antagónicos, a PSP está a fazer nova avaliação do risco, analisando todas as dinâmicas que possam perturbar a ordem e tranquilidade públicas, pronunciando-se brevemente junto da autoridade administrativa competente”, refere a Polícia de Segurança Pública, numa resposta enviada à Lusa.

Inicialmente, a PSP tinha dado um parecer positivo, considerando que não implicava qualquer risco de desordem pública a concentração que os militantes da extrema-direita tem marcada para sexta-feira no Martim Moniz, em Lisboa. Mas depois de ter conhecimento da realização de outras manifestações antagónicas para a mesma hora e local, decidiu fazer uma nova avaliação de risco cujo resultado será depois enviado para a câmara de Lisboa, segundo esta polícia.

O partido Ergue-te e o movimento Habeas Corpus anunciaram uma manifestação com “porco no espeto” a realizar no Martim Moniz, na tarde de sexta-feira, concentração que é apoiada pelo grupo de extrema-direita 1143, liderado por Mário Machado.

Nas redes sociais, o evento é intitulado “Portugal desce ao califado” numa celebração que diz ser nacionalista.

Contactada pela Lusa, a Câmara de Lisboa indicou que “como sempre acontece nestes casos a avaliação de risco e eventuais decisões sobre as condições de segurança para a sua realização são definidas pela PSP”, sendo com base “nos pareceres das forças de segurança que são definidas as condições para a realização de manifestações na cidade”.