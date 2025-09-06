PSP detém suspeito de “violência doméstica reiterada” sobre a bisavó

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP deteve, na quinta-feira, em Lisboa, um homem de 23 anos, suspeito de exercer “de forma reiterada, violência física e psicológica sobre a sua bisavó, de 83 anos”, anunciou hoje aquela polícia.
O suspeito “exercia de forma reiterada, violência física e psicológica sobre a sua bisavó, de 83 anos, obrigando” a vítima a sair “de sua casa para a rua, por onde deambulava, para evitar as agressões”, acrescenta um comunicado da força policial.
Realizada através da Divisão de Investigação Criminal do Cometlis, na freguesia da Misericórdia, a operação deu cumprimento a um mandado de detenção, busca e apreensão domiciliária, no âmbito de um inquérito em curso em que se “investiga o crime de violência doméstica”, lê-se na nota.
Além da detenção do suspeito, foram apreendidas 172 doses individuais de haxixe, 91 doses individuais de cocaína, 56 doses de ‘ecstasy’, uma soqueira, três facas, uma pistola de ‘airsoft’, uma munição de calibre 6,35mm, 300 euros em dinheiro e material “próprio” para embalar e pesar estupefacientes.
O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as seguintes medidas de coação: apresentações semanais a entidades policiais, a proibição de se aproximar a menos de 50 metros da bisavó e a proibição de deter qualquer tipo de arma.
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
Foi com “surpresa” que Elsa Fernandes, em declarações à rádio JM-FM, diz ter recebido o convite para liderar a pasta da Educação. Ainda assim, garante...
O Bloco de Esquerda, na voz de Dina Letra, acusa a Câmara Municipal do Funchal de ter sido “incompetente” no uso das verbas da habitação atribuídas ao...
As Comemorações dos 112 anos da Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP) juntaram, este sábado, 120 pessoas no Montado do Pereiro.
A Secretaria de Estado da Mobilidade considerou hoje não haver na lei portuguesa razão para que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes fiscalize os...
“Ajudar idosos é ilegal para o PSD”, atirou, esta tarde, o JPP num comunicado assinado por Élia Ascensão, presidente da Concelhia do partido em Santa Cruz,...
Uma mulher ficou ferida este sábado, na sequência da queda de uma palete de madeira sobre a sua mão, enquanto trabalhava num posto de combustível localizado...
O helicóptero da Proteção Civil realizou há pouco uma nova operação de resgate, desta vez no Caniçal.
A seleção portuguesa de basquetebol foi hoje eliminada do Eurobasket2025, ao perder por 85-58 face à campeã mundial em título Alemanha, em encontro dos...
O Chega alertou hoje para a urgência do arranque do Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social – PROAGES‑2025, regulamentado pela Portaria n.º...
António Pinho, presidente do Sindicado Democrático dos Professores, manifestou-se, em declarações à rádio JM-FM, a propósito da nomeação de Elsa Fernandes...