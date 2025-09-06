PSP detém suspeito de “violência doméstica reiterada” sobre a bisavó

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP deteve, na quinta-feira, em Lisboa, um homem de 23 anos, suspeito de exercer “de forma reiterada, violência física e psicológica sobre a sua bisavó, de 83 anos”, anunciou hoje aquela polícia.

O suspeito “exercia de forma reiterada, violência física e psicológica sobre a sua bisavó, de 83 anos, obrigando” a vítima a sair “de sua casa para a rua, por onde deambulava, para evitar as agressões”, acrescenta um comunicado da força policial.

Realizada através da Divisão de Investigação Criminal do Cometlis, na freguesia da Misericórdia, a operação deu cumprimento a um mandado de detenção, busca e apreensão domiciliária, no âmbito de um inquérito em curso em que se “investiga o crime de violência doméstica”, lê-se na nota.

Além da detenção do suspeito, foram apreendidas 172 doses individuais de haxixe, 91 doses individuais de cocaína, 56 doses de ‘ecstasy’, uma soqueira, três facas, uma pistola de ‘airsoft’, uma munição de calibre 6,35mm, 300 euros em dinheiro e material “próprio” para embalar e pesar estupefacientes.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as seguintes medidas de coação: apresentações semanais a entidades policiais, a proibição de se aproximar a menos de 50 metros da bisavó e a proibição de deter qualquer tipo de arma.