MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Nacional

PSP detém suspeito de “violência doméstica reiterada” sobre a bisavó

    PSP detém suspeito de “violência doméstica reiterada” sobre a bisavó
Lusa

Nacional
Data de publicação
06 Setembro 2025
11:49
Comentários

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP deteve, na quinta-feira, em Lisboa, um homem de 23 anos, suspeito de exercer “de forma reiterada, violência física e psicológica sobre a sua bisavó, de 83 anos”, anunciou hoje aquela polícia.

O suspeito “exercia de forma reiterada, violência física e psicológica sobre a sua bisavó, de 83 anos, obrigando” a vítima a sair “de sua casa para a rua, por onde deambulava, para evitar as agressões”, acrescenta um comunicado da força policial.

Realizada através da Divisão de Investigação Criminal do Cometlis, na freguesia da Misericórdia, a operação deu cumprimento a um mandado de detenção, busca e apreensão domiciliária, no âmbito de um inquérito em curso em que se “investiga o crime de violência doméstica”, lê-se na nota.

Além da detenção do suspeito, foram apreendidas 172 doses individuais de haxixe, 91 doses individuais de cocaína, 56 doses de ‘ecstasy’, uma soqueira, três facas, uma pistola de ‘airsoft’, uma munição de calibre 6,35mm, 300 euros em dinheiro e material “próprio” para embalar e pesar estupefacientes.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as seguintes medidas de coação: apresentações semanais a entidades policiais, a proibição de se aproximar a menos de 50 metros da bisavó e a proibição de deter qualquer tipo de arma.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os pescadores em estarem revoltados por considerarem que são quem menos ganha no negócio do peixe?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas