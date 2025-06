PSD, Chega, PCP e Livre propuseram hoje ao executivo que as próximas eleições autárquicas se realizem a 12 de outubro, enquanto o PS quer que sejam a 28 de setembro e o BE a 5 de outubro.

Após o encontro com o Governo no parlamento para definir a data das próximas autárquicas, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, disse que os sociais-democratas defendem eleições a 12 de outubro, de forma a permitir uma “campanha esclarecedora junto dos eleitores” e dar tempo para formalizar os “processos administrativos e burocráticos” necessários.

O PS, por Pedro Delgado Alves, defendeu, neste encontro, que as eleições devem acontecer a 28 de setembro, cumprindo a tradição, explicou, de que as autárquicas se “realizem tendencialmente no final do mês de setembro”.

O socialista disse não haver razão para que as eleições não sejam no final de setembro, acrescentando que , assim, “os executivos podem ser instalados durante o mês de outubro, como é habitual”.

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, explicou que começou por propor ao executivo a realização das autárquicas no dia 5 ou 12 de outubro, mas que a sobreposição da primeira data com o feriado da Implantação da República faz com que o dia 12 seja preferível, para não prejudicar as cerimónias do feriado.

O PCP, que se fez representar pelos deputados Paula Santos e Alfredo Maia, defendeu, no primeiro encontro desta manhã com o Governo, que as próximas autárquicas deveriam decorrer no dia 12 de outubro, por “permitir uma maior participação por parte dos cidadãos” neste ato eleitoral.

Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do Livre, disse que o partido propôs ao executivo a realização das eleições a 12 de outubro, por considerar ser necessário dar tempo aos partidos e aos movimentos de cidadãos para organizarem a suas candidaturas e apresentarem listas.

O BE, que não reuniu hoje com o Governo por indisponibilidade de agenda, informou o executivo, por escrito, que prefere que autárquicas se realizem a 5 de outubro, disse fonte oficial do partido à Lusa.

O Governo, representado pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, e o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, está a reunir hoje com os grupos parlamentares na Assembleia da República sobre a escolha da data das eleições autárquicas.

De acordo com a lei eleitoral autárquica, estas eleições realizam-se entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro e num domingo, pelo que, na prática, só existem três datas possíveis: 28 de setembro, 5 de outubro (feriado comemorativo da Implantação da República) e 12 de outubro.