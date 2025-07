O acordo de coligação entre PSD, CDS-PP e IL em Lisboa para as próximas eleições autárquicas vai ser formalizado na quarta-feira, às 18:30, na Fábrica de Unicórnios, revelou hoje a candidatura, sem adiantar informação sobre as listas de candidatos.

A agência Lusa questionou fonte da candidatura sobre as listas de candidatos desta coligação à câmara, à assembleia municipal e às 24 juntas de freguesia da cidade, mas a resposta foi de que “só no dia 18 de agosto, quando as listas forem entregues, é que haverá novidades”.

Juntando PSD, CDS-PP e IL, a candidatura “Por ti, Lisboa” tem o social-democrata Carlos Moedas como cabeça de lista à presidência da Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de 12 de outubro.

De acordo com o jornal ‘online’ Observador, na lista de candidatos à câmara, o CDS-PP, partido que em 2021 tinha na coligação “Novos Tempos” - PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança quatro dos nove primeiros lugares (elegíveis num bom resultado), passa a ter os mesmos que a IL: dois.

Os três nomes a seguir ao cabeça de lista à presidência da câmara, segundo o Observador, deverão ser indicados pelo protagonista desta candidatura, o social-democrata Carlos Moedas e atual presidente da autarquia, existindo a expectativa de propor para vice-presidente Gonçalo Reis, gestor de empresas, antigo presidente da RTP e administrador não executivo da empresa municipal EGEAC - Lisboa Cultura, e também militante do PSD.

Em maio deste ano, Gonçalo Reis juntou-se a dezenas de cidadãos para a criação de um movimento de reflexão sobre o futuro da cidade de Lisboa, com valências em áreas como urbanismo, sustentabilidade, cultura, economia social e desporto, mas sem a pretensão de concorrer politicamente nas próximas eleições autárquicas.

Segundo o Observador, além dos quatro primeiros nomes com a marca PSD, os lugares do 5.º ao 8.º (todos potencialmente elegíveis) são repartidos entre o CDS e a IL.

Os dois nomes indicados pela IL para vereadores são Rodrigo Mello Gonçalves, que é o atual coordenador do núcleo de Lisboa e deputado municipal, e ainda Vasco Anjos.

Nas 24 juntas de freguesia de Lisboa, de acordo ainda com o Observador, o CDS-PP passa de ter o candidato a presidente em nove juntas para seis, enquanto a IL vai indicar o candidato a presidente de três juntas de freguesia: Campolide, Olivais e Alcântara.

Quanto à candidatura à assembleia municipal, a cabeça de lista da coligação deverá ser escolhida pelo PSD (em 2021 a lista foi encabeçada pelo CDS-PP com Isabel Galriça Neto), e a IL, que atualmente tem três deputados municipais, conseguiu negociar a indicação de seis em lugares elegíveis.

No dia 16 de julho, Carlos Moedas apresentou a sua candidatura “Por ti, Lisboa”, sendo cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP/IL nas próximas eleições autárquicas, e afirmou que não se candidata contra ninguém e que a escolha é entre a moderação e o radicalismo.

No atual mandato (2021-2025), o executivo de Lisboa integra sete eleitos da coligação “Novos Tempos” - PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança, sete eleitos da coligação “Mais Lisboa” - PS/Livre, dois da CDU e um do BE.

Concorrem à presidência da Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de 12 de outubro Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), João Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Ossanda Líber (Nova Direita), Bruno Mascarenhas (Chega) e José Almeida (Volt).