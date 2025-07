O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, avisou hoje que alterações às leis da imigração propostas pelo Governo não terão o voto a favor dos socialistas se ficarem na versão apresentada no parlamento.

“Sobre a legislação que o Governo apresentou à Assembleia da República, aquilo que nós dizemos é que, consoante ela está hoje, ela não tem condições para ter o voto favorável do Partido Socialista. É preciso que o Governo abra a possibilidade de poder haver uma discussão sobre as matérias que estão em apreço”, defendeu o novo líder socialista após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no palácio de Belém.

Segundo o secretário-geral do PS, “há matérias mais sensíveis, há matérias menos sensíveis” e os socialistas consideram que “é possível aperfeiçoar determinadas matérias” nos diplomas do executivo sobre nacionalidade e estrangeiros, para regular a imigração, que vão a debate no parlamento na sexta-feira.

“Agora há dimensões da legislação em curso que naturalmente não podem contar com o voto favorável do Partido Socialista”, disse José Luís Carneiro.