O Presidente da República assinala hoje o 158.º aniversário da Polícia da Segurança Pública (PSP), enaltece o seu papel na manutenção do Estado de direito e agradece a todos os polícias desta força de segurança.

Esta mensagem do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, consta de uma nota publicada hoje de manhã no sítio oficial da Presidência da República na Internet, no Dia da PSP.

“Assinala-se, hoje, a comemoração do 158.º aniversário da Polícia da Segurança Pública (PSP), data que convida ao reconhecimento e valorização do seu contributo para a segurança e estabilidade nacional”, lê-se na nota.

O Presidente da República enaltece o passado da PSP, “alicerçado nos seus 158 anos de História ao serviço da comunidade” e, no presente, o seu “papel incontornável para a vigência da Estado de direito democrático”.

“Uma polícia que é de todos e para todos”, acrescenta.

Segundo o chefe de Estado, quanto ao futuro, esta instituição já demonstrou que é capaz “de se regenerar e adaptar, face aos desafios de uma sociedade em constante mutação” e não se vislumbra um país coeso e seguro sem a PSP.

No fim desta mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa dirige-se “a todos os polícias, que com ações individuais e anónimas, contribuem para a identidade coletiva da PSP” e que “cientes dos desafios inerentes à sua função, escolhem, diariamente, servir o próximo com coragem, lealdade e sentido de dever”.

“A todos os polícias, mulheres e homens que assumiram o honroso compromisso de defender a pátria e que com tal compromisso, assumiram, também, a defesa dos valores da Lei fundamental”, o Presidente da República endereça “a sua sincera gratidão e homenagem”.