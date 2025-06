O antigo presidente da Câmara do Porto e do PSD Rui Rio é o mandatário nacional da candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República, foi hoje anunciado.

O anúncio foi feito num jantar que está a decorrer hoje no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, tendo o nome de Rui Rio sido anunciado pelo próprio Henrique Gouveia e Melo e o ex-líder do PSD entrado na sala de seguida, sob aplausos.

No seu discurso, em que referiu que era sua intenção “não voltar aos palcos principais da política nacional”, Rui Rio apontou “a instável conjuntura externa” a “complexa situação económica e social” do país e a “degradação acentuada que a própria qualidade da democracia tem sofrido” como motivos para regressar à vida pública.

“Aceitei porque reconheço nesta candidatura uma convergência de pensamento relativamente à situação do país e às ações concretas que urge implementar. Aceitei porque sinto que o candidato tem a visão correta, a capacidade necessária e a determinação para continuar a servir Portugal”, disse Rui Rio no seu discurso.

O antigo líder do PSD afirmou ainda que aceitou o convite de Gouveia e Melo por ver no almirante na reserva “a sobriedade, a coragem e a frontalidade” que quer que caracterizem o Presidente da República.

“Transversal a toda a sociedade e descomprometido com qualquer interesse partidário. Convicto nas suas ideias e determinado na prossecução dos seus objetivos”, vincou Rui Rio.

O antigo autarca do Porto considerou ainda que o almirante é “independente dos interesses corporativos dominantes e capaz de incentivar as rotutas indispensáveis à reposição da qualidade da nossa democracia e ao esvaziamento do populismo que a degrada”.

“Se vejo no candidato as características que acabo de descrever, então sinto que não tenho o direito de ceder à minha comodidade pessoal e recusar o honroso convite que me foi feito”, completou.

Já Henrique Gouveia e Melo disse que viu sempre em Rui Rio “um homem íntegro, do centro, um homem equilibrado com grande sentido de Estado, que esteve disponível para o diálogo e para contribuir para as reformas de que o país necessita”.

“Enquanto líder da oposição, no passado, e ao longo da sua extensa atividade política, é verdadeiramente um homem que encarna o melhor das gentes do Norte e estou muito grato por ser o meu mandatário nacional”, disse o candidato presidencial.