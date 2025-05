O Conselho Nacional do PSD aprovou hoje o apoio do partido à candidatura presidencial de Luís Marques Mendes com apenas um voto contra, com o secretário-geral Hugo Soares a destacar “o apoio massivo e esmagador”.

“Para vos dar nota que, sob proposta do presidente do PSD, o Conselho Nacional hoje, de forma muito entusiástica e de forma muito convicta, resolveu dar um esmagador apoio do PSD à candidatura presidencial do Dr. Luís Marques Mendes”, afirmou Hugo Soares à comunicação social no final da reunião do órgão máximo do partido entre congressos.

Sem precisar o número de votantes, o secretário-geral e líder parlamentar do PSD afirmou que “numa sala repleta, houve apenas um voto contra e todos os outros votos a favor de um apoio massivo do PSD à candidatura do Dr. Luís Marques Mendes”.

Cá fora, foi audível o momento da votação e o curto aplauso dos conselheiros nacionais ainda na sala.

Questionado sobre a apresentação da candidatura a Belém do almirante Gouveia e Melo, Hugo Soares disse não a ter ouvido por estar nas reuniões da Comissão Permanente e Comissão Política Nacional do PSD, que antecederam o Conselho Nacional.

“O que eu queria reafirmar em nome do PSD é um grande regozijo em nós - depois de termos no Congresso aprovado um perfil na moção de estratégia global e depois de termos uma candidatura que representa o perfil em que o PSD acredita - termos aprovado, com esta expressão, o apoio à candidatura do Dr. Luís Marques Mendes”, salientou.

O Conselho Nacional do PSD durou cerca de duas horas, com muitos participantes a abandonarem a reunião antes no final.

Marcaram presença vários ministros do atual Governo, como a da Administração Interna, do Trabalho, das Finanças, dos Negócios Estrangeiros, da Coesão Territorial, do Ambiente e da Agricultura.

No início da reunião, o presidente do PSD, Luís Montenegro, propôs ao Conselho Nacional o apoio à candidatura presidencial de Marques Mendes, destacando a sua “isenção política” e avisando que, com ele, se sabe com o que se pode contar.

“Ficaremos em muito boas mãos para podermos projetar em cinco anos um período regular de funcionamento das instituições, sabemos com o que podemos contar, sabendo que não vem daí nenhuma surpresa”, afirmou Luís Montenegro, na sua intervenção inicial no Conselho Nacional do PSD aberta à comunicação social.

O Conselho Nacional do PSD realizou-se poucas horas depois de o almirante Henrique Gouveia e Melo ter apresentado a sua candidatura à Presidência da República, na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa.

Luís Marques Mendes tem 67 anos e foi militante do PSD desde os 16 anos – tendo entregado o cartão partidário no dia em que anunciou a candidatura a Belém.

Por este partido, foi deputado, líder parlamentar e integrou Governos como secretário de Estado e ministro, ocupando o cargo de presidente do PSD entre 2005 e 2007.

Atualmente, é conselheiro de Estado escolhido pelo atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e foi comentador televisivo na SIC ao longo de mais de uma década, espaço do qual se despediu antes de se apresentar a Belém.

Nas últimas presidenciais, o PSD aprovou, na direção de Rui Rio, o apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa Belém em setembro de 2020, ainda antes de o próprio a ter anunciado, uma moção que passou sem votos contra (61 a favor e nove abstenções).