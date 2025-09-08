Presidenciais: António Filipe considera que comissão do 25 Novembro é para “ajustar contas” com Abril

O candidato presidencial António Filipe considerou hoje que a criação, pelo Governo, de uma comissão para comemorar os 50 anos do 25 de Novembro de 1975 serve para fazer “um ajuste de contas com o 25 de Abril”.
Em declarações à agência Lusa antes de um encontro com a Associação 25 de Abril, em Lisboa, António Filipe considerou que “as pessoas que criam esta comissão para celebrar o 25 de Novembro gostariam de criar uma comissão para comemorar o 24 de Abril, mas o descaramento não chega aí”.
O candidato presidencial, apoiado pelo PCP, considerou que a comissão em questão não irá servir para “ter uma análise rigorosa, histórica, das várias datas que sucederam ao 25 de Abril, entre elas o 25 de Novembro, mas para fazerem um ajuste de contas com o 25 de Abril e com o espírito do 25 de Abril”.
“E, daí, só posso lamentar a criação desta comissão”, disse.
Questionado qual seria a sua postura caso fosse Presidente da República perante a criação desta comissão e a celebração desta efeméride, António Filipe respondeu que “o Presidente da República não tem de assumir nenhuma atitude em relação a isso”, porque se trata de uma decisão do Governo.
“Eu não participaria, em princípio, nessas comemorações, dependendo naturalmente da configuração que elas tivessem, mas a democracia celebra-se com o 25 de Abril, celebrando o 25 de Abril. (...) Eu não substituiria o 25 de Abril por nenhuma outra data”, sublinhou.
Sobre o seu encontro com a Associação 25 de Abril, onde foi recebido pelo Capitão de Abril Vasco Lourenço, António Filipe disse tratar-se de uma visita de “consideração e de apreço”, salientando que tem “dois heróis” na sua vida: “os resistentes antifascistas e os militares de Abril”.
“E a Associação 25 de Abril representa os militares de Abril, que tiveram uma importância decisiva no que veio a ser o meu percurso de vida em democracia, sendo que reivindico na minha candidatura o apego aos valores de Abril e a identificação profunda com os valores de Abril”, frisou.
Questionado sobre como é que viu a recusa do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, em demitir-se já do cargo, após o descarrilamento do Elevador da Glória, António Filipe não quis comentar a situação, salientando que isso é do “terreno autárquico” e “os candidatos a Presidente da República não são candidatos a nenhuma Câmara Municipal”.
No entanto, o candidato presidencial considerou que, “obviamente, perante qualquer situação grave que ocorra, o apuramento de responsabilidades é uma obrigatoriedade”, mas ressalvou que não pretende entrar no debate político sobre essa matéria.
“Manifestei a minha consternação pelo acidente, a minha solidariedade para com os familiares dos falecidos, a minha solidariedade para com os feridos e desejei que houvesse um apuramento cabal de todas as responsabilidades. Mais do que isso, entendo que não devo dizer”, referiu.
Em 28 de agosto, o Governo, reunido em Conselho de Ministros, aprovou a criação de uma comissão para promover e organizar as celebrações do 50.º aniversário da operação militar do 25 de Novembro de 1975.
Em conferência de imprensa na altura, o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, explicou que os trabalhos desta comissão irão começar em novembro, para que as datas que “só foram possíveis pelo 25 de Novembro” possam ser “suficientemente assinaladas”.
“O Estado cumprirá a sua obrigação para com uma data que é fundamental para a consolidação da democracia e liberdade em Portugal. Nós temos consciência de que o 25 de Novembro devolveu ao 25 de Abril o seu propósito originário”, defendeu Nuno Melo na altura.
No outro dia, vi um reels que me deixou a pensar... No vídeo mostrava duas pessoas numas escadas rolantes, em andamento. De repente, devido a uma falha...
Há momentos que se inscrevem na delicada fronteira entre o efémero e o memorável. O fim do verão é um deles: uma estação que se despede em tons dourados,...
AS: normalmente acabo com um PS, mas desta vez é ao contrário. Fica então aqui uma espécie de “Ant Scriptum”. Se são sensíveis, não leiam mais. Não leiam!...
O País está chocado. O Elevador da Glória, em Lisboa, despenhou-se contra um prédio levando a vida de 16 pessoas e deixando feridos outras tantas, algumas...
«Nunca mais!»
(abril de 1945), Cartazes de Sobreviventes do Campo de Concentração de Buchenwald (em várias línguas).
Em 1945, as tropas aliadas marchavam...
“Há uma grande desigualdade de acesso ao Ensino Superior. Reduzirmos as propinas é colocar toda a sociedade a pagar o ensino daqueles que tiveram o privilégio...
Quando uma direção partidária perde uma bússola ideológica (isto, assumindo que alguma vez a terá tido), o barco é guiado pelo sabor de uma interpretação...
DO FIM AO INFINITO
João Apolinário era um homem de condição baixa e má fama, um troglodita, e toda a gente tinha medo dele, mas também era muito amigo de um ilustre alemão...
Quando liderei o PSD Madeira / Partido da Autonomia, duas, três vezes ao ano percorria todos os Concelhos, Funchal incluído, para reunir com os Militantes....
A Região Administrativa Especial de Macau, ao extinguir os seus municípios e freguesias em 2001, deu uma lição de maturidade política que a Madeira tarda...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
Uma colisão entre um comboio e um autocarro de dois andares a noroeste da Cidade do México, na madrugada de hoje, causou a morte de pelo menos oito pessoas...
Na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Brentwood Park, Benoni, realizou-se, ontem, a Festa do Santíssimo Sacramento que constituiu uma profunda manifestação...
A combinação vencedora do sorteio de hoje do EuroDreams é composta pelos números 1 - 3 - 5 - 11 - 20 - 31 e pelo número de sonho 5.
Não se esqueça que o...
O Nacional informou esta segunda-feira que pondera dar falta de comparência ao duelo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, agendado para o próximo...
A Junta de Freguesia de São Pedro abriu as candidaturas para as bolsas de estudo para o ano letivo 2025/2026, promovendo desta forma a igualdade de oportunidades...
A zona de check-in do Terminal 4 do aeroporto de Heathrow, em Londres, foi encerrada e evacuada na devido a um incidente relacionado com a possível presença...
No dia 6 de setembro, o ARTHub Madeira e o Art Center Caravel, no Funchal, transformaram-se num verdadeiro ateliê vivo, onde sustentabilidade e moda se...
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apelou hoje aos habitantes da Cidade de Gaza para que se retirem de imediato, numa fase em que os militares...
O JM e a Rádio JM FM, em parceria com o Canal NaMinhaTerra, promovem uma ronda de debates em preparação para as eleições autárquicas de 12 de outubro.
O primeiro-ministro francês, François Bayrou, perdeu hoje por ampla margem o voto de confiança que havia pedido na Assembleia Nacional, e deverá apresentar...