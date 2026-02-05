Presidenciais: André Ventura defende adiamento das eleições por uma semana

André Ventura, candidato a Presidente da República apoiado pelo Chega, defendeu hoje o adiamento por uma semana da segunda volta das eleições presidenciais, considerando não haver condições para o ato eleitoral devido aos efeitos do mau tempo.

“Eu vou propor hoje e vou propor ao outro candidato e ao Presidente da República e aos vários poderes municipais que, por uma questão de igualdade de todos os portugueses, que se adie uma semana o ato eleitoral”, anunciou num almoço com autarcas do Chega, no Algarve.

Em Alcácer do Sal, conforme noticiado, a Câmara Municipal decidiu adiar o ato eleitoral de domingo por uma semana.