Presidenciais: André Ventura defende adiamento das eleições por uma semana

    Presidenciais: André Ventura defende adiamento das eleições por uma semana
    O candidato à Presidência da República, André Ventura, ontem, durante uma visita a uma adega de vinho e azeite em Beja. TIAGO PETINGA / LUSA
Lusa

Nacional
Data de publicação
05 Fevereiro 2026
15:03

André Ventura, candidato a Presidente da República apoiado pelo Chega, defendeu hoje o adiamento por uma semana da segunda volta das eleições presidenciais, considerando não haver condições para o ato eleitoral devido aos efeitos do mau tempo.

“Eu vou propor hoje e vou propor ao outro candidato e ao Presidente da República e aos vários poderes municipais que, por uma questão de igualdade de todos os portugueses, que se adie uma semana o ato eleitoral”, anunciou num almoço com autarcas do Chega, no Algarve.

Em Alcácer do Sal, conforme noticiado, a Câmara Municipal decidiu adiar o ato eleitoral de domingo por uma semana.

