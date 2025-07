A Sociedade Ponto Verde (SPV) volta a afirmar o seu compromisso com alcance das metas de reciclagem de embalagens através do programa Juntos a reciclar ++. Decorrente da edição deste ano, a SPV vai apoiar 39 projetos, resultantes de 33 candidaturas oriundas de diferentes regiões do País. Esta iniciativa financia ações de comunicação, sensibilização e educação promovidas por Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU), Câmaras Municipais e Empresas Municipais.

Recorde-se que nesta edição o investimento inicial anunciado já tinha sido reforçado face a 2024 (2025 - 600.000€ vs. 2024 - 500.000€). No entanto, perante o desafio atual associado à meta de reciclagem de embalagens de vidro (65% de reciclagem das embalagens colocadas no mercado até 2025 e 70% até 2030) a SPV anuncia agora um investimento recorde de 707.470€.

Este ano, no total das 33 candidaturas apoiadas, 16 são de Câmaras Municipais, 13 de SGRU e 4 de Empresas Municipais. As 39 iniciativas apoiadas são de entidades provenientes de praticamente todos os distritos do País, incluindo dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

“O investimento que fazemos no Juntos a reciclar ++ reflete o nosso compromisso com a mobilização de todos os agentes envolvidos na reciclagem de embalagens. Sabemos que os desafios são cada vez maiores, em especial no que toca às metas de reciclagem do vidro, e é por isso que continuamos a apostar numa resposta colaborativa, próxima e sustentada. Acompanhamos de forma muito próxima os nossos parceiros, financiando os projetos que desenvolvem no terreno para, em conjunto, encontrarmos e potenciarmos soluções eficazes, adaptadas a cada realidade. Acreditamos que só com o envolvimento das comunidades locais, dos Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos, dos municípios e dos cidadãos será possível acelerar o ritmo e construir, juntos, um sistema mais eficiente e circular. Prova disso são as 39 iniciativas que agora apoiamos, provenientes de praticamente todos os distritos do País”, afirma a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais.

Através do Juntos a reciclar ++, a SPV reforça a sua presença e proximidade junto das comunidades locais, apoiando ações que promovem a importância da reciclagem de embalagens em todo o território nacional. A colaboração entre a SPV e as entidades parceiras sublinha, ainda, a importância de uma comunicação integrada, consciente e alinhada entre todos os agentes da cadeia de valor.

A edição deste ano focou-se, essencialmente, em aumentar a participação na reciclagem de embalagens de vidro, uma vez que é o material que mais longe está do cumprimento das metas de reciclagem de embalagens. Além disso, reforçou a aposta no canal HORECA, refletindo essa prioridade nos critérios de avaliação que, este ano, valorizaram projetos com impacto nos setores de Hotelaria, Restauração e Cafetaria, um dos principais canais de consumo de embalagens de vidro.