A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 48 anos, suspeito de ter agredido com uma faca um outro, de 52, na via pública em Évora, provocando-lhe ferimentos graves, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ explicou que o suspeito da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada com recurso a arma branca, ocorrido no passado domingo, foi detido pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora.

Na origem dos factos terá estado “uma altercação entre o suspeito e a vítima, um homem de 52 anos, por motivos fúteis”, no interior de um estabelecimento de restauração localizado junto ao mercado municipal da cidade, na Praça 1º de Maio, “envolvendo a ingestão de bebidas alcoólicas”.

Na sequência dessa altercação e “com o objetivo de vingança, o suspeito muniu-se de uma arma branca e, após localizar a vítima, desferiu-lhe vários golpes, provocando-lhe ferimentos graves na zona abdominal”, disse a PJ.

Os ferimentos, realçou, “poderiam, não fosse a celeridade do encaminhamento hospitalar”, ter provocado a morte do homem esfaqueado.

Segundo a Polícia Judiciária, a vítima encontra-se ainda internada, mas já fora de perigo.

O detido ainda vai ser presente a tribunal, para primeiro interrogatório judicial e posterior aplicação de medidas de coação.

Na segunda-feira, fonte policial indicara à agência Lusa que, após a agressão “com uma faca de cozinha”, o suspeito fugiu.

Nesse dia, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central revelou ter registo de uma agressão, da qual resultou um ferido grave, com alerta às 15:34 de domingo, na Praça 1.º de Maio.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Évora, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e PSP, com um total de seis operacionais apoiados por três veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER).