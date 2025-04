A Polícia Judiciária (PJ) deteve no Porto um homem procurado no Brasil por ter tentado matar o ex-companheiro com 17 facadas em setembro de 2023, foi hoje anunciado.

Em comunicado, aquela força de investigação esclarece que o detido, de 25 anos, era “procurado pelas autoridades judiciárias do Brasil, pela prática de um crime de homicídio na forma tentada”.

Segundo refere a PJ, os factos remontam a setembro de 2023, quando o jovem e a vítima terminaram uma relação amorosa, mas “acabaram por manter amizade e a residir na mesma casa”, no estado de São Paulo, no Brasil.

No entanto, “na sequência de um desentendimento e sem qualquer motivo aparente, o suspeito, um cidadão luso-filipino, munido de uma faca, esfaqueou o ex-companheiro 17 vezes, atingindo-o no pescoço, na cabeça, nas costas e no abdómen”.

A PJ explica que a vítima conseguiu pedir ajuda depois de se fechar na casa de banho, sendo que o agora detido “fugiu do local, não tendo sido localizado”.

Por estes factos, refere a PJ, o suspeito pode vir a ser condenado a uma pena de 25 anos de prisão.

O detido irá ser presente ao Tribunal da Relação do Porto para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.