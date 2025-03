A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, participou, nos últimos meses, numa operação internacional em colaboração com a Polícia Nacional de Espanha e com a agência norte americana Drug Enforcement Administration (DEA), que levou à apreensão de cerca de 940 quilos de cocaína e à detenção, em Espanha, de 11 homens pertencentes a um dos grupos criminosos mais ativos na Península Ibérica, dedicado à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu.

A droga apreendida foi transportada num contentor marítimo e encontrava-se dissimulada no meio de sacos de cebolas.

O contentou, proveniente de um país da América Latina, entrou em território espanhol através do porto de Valência, e tinha como destino final Portugal.

No decurso da investigação conjunta, iniciada em novembro do ano passado, foi possível perceber que o contentor, depois de ter sido levantado no Porto de Valência, seguiu para um armazém nas imediações daquela cidade espanhola, local onde acabou por proceder-se à apreensão da droga, bem como à detenção dos membros do grupo criminoso sob investigação.

As investigações prosseguem.