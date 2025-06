Paulo Neves diz que Programa de Governo da República é “um bom documento de partida”

“Este é, sem dúvida, um bom documento de partida para quatro anos de uma relação que ser quer séria e respeitadora do povo madeirense e das Regiões Autónomas” afirmou, hoje, o deputado Paulo Neves, durante o debate do Programa do Governo que decorre na Assembleia da República, numa oportunidade em que fez questão de reiterar a sua confiança nesta nova Legislatura, depois do anterior Governo da AD “ter feito mais em nove meses do que o PS fez em nove anos”.

O deputado eleito pelo PSD/Madeira ao parlamento nacional, o atual Programa do Governo contempla, precisamente, compromissos que são essenciais para o presente e, sobretudo, para o futuro da Região, designadamente uma nova Lei das Finanças Regionais “que vai compensar a natural e sempre permanente ultraperiferia da Madeira e do Porto Santo” – tanto mais quando “nós, madeirenses, não podemos ser prejudicados porque o PSD/Madeira governa bem e a Região e os madeirenses enriquecem ano após ano” – mas, também, questões que importam resolver no que toca à mobilidade aérea e marítima.

Paulo Neves detaca o compromisso do Governo da República em “continuar a apoiar os meios aéreos de combate a incêndios, a construção do novo Hospital, o Centro Internacional de Negócios, incluindo o Registo Internacional de Navios, além da assunção das dívidas dos subsistemas de saúde, entre outros dossiês”.

“Continue a contar com a nossa lealdade, porque nós sabemos que contamos com a sua”, rematou Paulo Neves, dirigindo-se ao Primeiro-ministro Luís Montenegro, alguém que, além de “amigo da Madeira”, já mostrou ser “um verdadeiro autonomista”.