PAN envia carta aberta ao Governo a pedir suspensão das touradas no Campo Pequeno

O PAN enviou hoje uma carta aberta ao Governo a pedir a suspensão dos espetáculos tauromáquicos no Campo Pequeno, em Lisboa, e entregou uma proposta no parlamento para impedir a entrada de menores de idade em touradas.
As iniciativas do partido representado na Assembleia da República por Inês de Sousa Real surgem no seguimento da morte de um forcado de 22 anos, e de um espetador de 73 anos, na última tourada no Campo Pequeno, realizada na sexta-feira.
O partido enviou três cartas abertas ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à Casa Pia de Lisboa - promotora das touradas no Campo Pequeno - e à empresa Plateia Colossal, de Álvaro Covões, que detém o edifício. Nas três, pede a suspensão da atividade tauromáquica em Lisboa.
Na carta enviada ao Governo, Inês de Sousa Real alerta para os riscos de haver crianças de três anos a assistir a este tipo de espetáculos, lembra a “responsabilidade indireta” do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o espaço, uma vez que tutela a Casa Pia de Lisboa e defende que o executivo deve “assegurar que o imóvel não seja utilizado para práticas que atentam contra a vida, contra o bem-estar animal e contra a proteção das crianças”
A deputada pede a “suspensão imediata da atividade tauromáquica até ao final da presente temporada” e disponibiliza-se para uma reunião com a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho “a fim de contribuir para soluções que dignifiquem o Campo Pequeno como espaço cultural ao serviço da cidade e fruição de todas as pessoas, em conformidade com a ética e a proteção das crianças”.
O teor da carta ao Governo é semelhante ao das comunicações enviadas à Casa Pia e à empresa de Álvaro Covões, com o partido a pedir a estas entidades uma “postura responsável e alinhada com os valores de segurança, ética e proteção das pessoas e em particular das crianças, reconvertendo este espaço, num espaço de não violência e onde todas as pessoas possam usufruir do mesmo”
O partido submeteu ainda um projeto de lei para proibir menores de 18 anos de assistir a touradas, argumentando que “Portugal já foi instado duas vezes pela ONU a adotar medidas para afastar as crianças e jovens da ‘“violência da tauromaquia’”.
O PAN entregou também um projeto de resolução em que insta o Governo a “suspender de imediato todos os espetáculos tauromáquicos no Campo Pequeno” e a reconverter o espaço.
