Ordem diz que seria benéfico vacinação de pessoas com 85 ou mais anos nas farmácias

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) considerou hoje que “seria benéfico” continuar a permitir a vacinação nas farmácias comunitárias das pessoas com 85 ou mais anos, que durante esta campanha são recomendados a se deslocarem aos centros de saúde.

O comentário da OF surge depois de a Direção-Geral da Saúde (DGS) ter anunciado hoje que a campanha de vacinação sazonal do outono-inverno de 2024-2025 irá começar em 20 de setembro, nas unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e nas farmácias.

“O único aspeto que merece a reserva da OF é o facto de, segundo a Norma 08/2024 da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje publicada, não prever a vacinação das pessoas com 85 anos ou mais em farmácia comunitária, ao contrário da campanha anterior”, adiantou a ordem em comunicado.

De acordo com o organismo, poderá ser “uma complexidade adicional” para a população e para o processo de vacinação.

“A OF tem registo de mais de 7.000 farmacêuticos com a competência farmacêutica em administração de vacinas e medicamentos injetáveis ativa (que inclui formação em suporte básico de vida) em aproximadamente 2.500 farmácias comunitárias distribuídas por todo o território nacional, que estão assim aptos a colaborar neste importante processo de vacinação. Esta é uma rede alargada de pontos de vacinação garante uma cobertura eficiente e segura, mas também acessível e próxima de todos os portugueses”, sustentou.

Congratulando o Ministério da Saúde por mais uma vez confiar nos farmacêuticos, a OF recordou que “a participação das farmácias comunitárias na passada época sazonal (outono-inverno 2023-2024) permitiu alcançar uma cobertura vacinal elevada”.

“De acordo com o relatório da DGS, publicado em abril de 2024, entre 29 de setembro de 2023 e março de 2024, foram administradas 1.375.967 doses de vacinas contra a covid-19 e 2.493.916 doses de vacinas contra a gripe nas farmácias comunitárias portuguesas, o maior número de pessoas vacinadas contra a gripe em Portugal até á data”, disse.

Segundo a OF, os números do ano passado provam que o alargamento da campanha de vacinação sazonal às farmácias comunitárias “foi um sucesso”, com um aumento em mais de 400% dos pontos de vacinação disponíveis face ao ano anterior.

“Cerca de 70% da população optou por ser vacinada nas farmácias comunitárias, citando a acessibilidade como uma das principais razões para essa escolha”, precisou.

No comunicado, a OF ressalvou ainda que “é essencial que as pessoas elegíveis, sobretudo aquelas que pertencem a grupos de risco, se vacinem com as versões mais atualizadas, uma forma de proteção mais robusta e eficaz para o inverno que se aproxima”.

A entidade acrescentou que os farmacêuticos “estão preparados para enfrentar esta nova campanha e contribuir, uma vez mais, para o sucesso da vacinação em Portugal”.

À semelhança do ano passado, a OF irá disponibilizar uma formação especializada a todos os farmacêuticos, no âmbito da competência em administração de vacinas e medicamentos injetáveis, com informações detalhadas sobre as especificações das vacinas contra a gripe e a covid-19, para que estejam atualizados sobre as características e os protocolos das vacinas a serem utilizadas, assegurando assim um processo de vacinação eficiente e seguro.

A DGS publicou hoje as normas relativas à campanha de vacinação sazonal contra a gripe e a covid-19, que revela que, nas unidades de saúde do SNS, a vacinação é recomendada e gratuita para pessoas com 85 ou mais anos.

Nas farmácias comunitárias, é recomendada a vacinação para utentes entre 60 e 84 anos de idade e profissionais de saúde das farmácias.

O Governo vai gastar 7,6 milhões de euros com a vacinação contra a covid-19 e a gripe nas farmácias e quer ter mais pessoas vacinadas até ao final de novembro.