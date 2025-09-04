Operação Marquês: Tribunal dá 10 dias para MP se pronunciar sobre fim do processo contra Salgado

O tribunal que está a julgar a Operação Marquês deu hoje 10 dias ao Ministério Público (MP) e arguidos para se pronunciarem sobre o pedido de extinção do processo contra Ricardo Salgado feito pela defesa do ex-banqueiro.
Em 08 de julho, o Tribunal Local Cível de Cascais declarou o acompanhamento por incapacidade de Ricardo Salgado, de 81 anos e doente de Alzheimer, limitando os seus direitos e nomeando como acompanhante (tutora) a sua mulher, com efeitos a 01 de janeiro de 2019.
Na sequência da decisão, a defesa do ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) apresentou, em 29 de agosto, um requerimento no Tribunal Central Criminal de Lisboa, onde está a ser julgada a Operação Marquês, em que sustenta que “tal constitui um facto novo juridicamente relevante” e, por isso, os juízes podem voltar a apreciar a extinção do processo quando a Ricardo Salgado ou, “no limite (subsidiariamente), a sua suspensão enquanto durar o estado clínico do arguido”.
Hoje, no início da oitava sessão do julgamento, a presidente do coletivo de juízes, Susana Seca, informou que a sentença do Tribunal Local Cível de Cascais já chegou ao processo e deu 10 dias a todas as partes para se pronunciarem, antes de o tribunal tomar uma decisão.
Ricardo Salgado é um dos 21 arguidos da Operação Marquês e responde por oito crimes de branqueamento de capitais e três de corrupção ativa, incluindo um em que o antigo primeiro-ministro José Sócrates (2005-2011) terá sido o alegado corrompido.
O julgamento começou em 03 de julho e os arguidos têm, em geral, negado a prática dos 117 crimes que lhes são globalmente imputados.
A Região Administrativa Especial de Macau, ao extinguir os seus municípios e freguesias em 2001, deu uma lição de maturidade política que a Madeira tarda...
A permanência de doentes hospitalizados que, do ponto de vista clínico apresentam condições para regressar ao domicílio ou transitar para outro nível de...
Já muito se discorreu sobre os benefícios de se ter um cão, mas nem sempre se conhecem os requisitos legais (e não só) para o ter.
Um cão é um compromisso...
Mais uma silly season e os temas não fogem muito aos do ano passado. É agosto e o país volta a ser assolado por incêndios, pessoas a perder casas, animais...
Quando um pai agride a mãe em frente do filho de nove anos, como aconteceu em Machico recentemente, não é apenas a mulher que sofre. A criança também sofre...
Decorreu na passada segunda-feira a minha última Assembleia de Freguesia, na freguesia do Imaculado Coração de Maria. Salvo algum imprevisto, esta terá...
A decadência política regional atinge o seu topo quando o Tribunal de Contas bloqueia mais um negócio de milhões e que os governantes dizem simplesmente...
De vez em quando surgem nas redes sociais imagens reais e chocantes de mais um agressor a usar a força bruta e o assunto volta à baila: a violência contra...
DE LETRA E CAL
Li recentemente um conto de Flannery O’Connor, no qual umas das personagens faz a seguinte declaração, seguida de uma pergunta: “as pessoas já nem se importam...
A violência doméstica é uma das mais antigas feridas da humanidade. Tão antiga quanto o fogo, tão repetida quanto a fome, tão herdada quanto o medo. Desde...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O #Renault4 #ETech #elétrico viajou por gerações, e regressou pronto para se fazer à estrada. Reiventado, com abertura de bagageira de 2,20m e capacidade de 420L, mais do que um novo...
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (Ahresp) manifestou hoje “enorme consternação e tristeza” com o acidente no elevador da...
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, apresentou hoje condolências a Portugal pelo acidente de quarta-feira com o elevador da Glória, em Lisboa,...
As nove ilhas dos Açores vão estar sob aviso amarelo na sexta-feira, devido às previsões de chuva forte, informou hoje o Instituto Português do Mar e...
A Força Aérea, em nota na sua página institucional da rede X, informa que procedeu hoje ao transporte de um doente que precisava de cuidados de saúde imediatos,...
A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Telecomunicações - Fectrans pediu hoje um “rigoroso inquérito” às causas do descarrilamento do Ascensor da...
A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Machico quer reforçar a segurança e a resiliência da cidade perante a cada vez mais frequente...
A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada, ontem, a uma residência situada na Rua da Venezuela, no Bairro da Nazaré, para colocar fim a uma rixa...
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa confirmou, numa nota interna a que a Lusa teve acesso, que vários trabalhadores da instituição estão entre os feridos...
Designer italiano era um dos maiores nomes da moda mundial.
Cristina Pedra assegura que, durante a sua vereação, não existiram outros casos semelhantes ao da cooperativa Cortel e acusa a Coligação Confiança de agir...