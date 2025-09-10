Operação Marquês: Sócrates dispensado das sessões e tribunal ouve próximos arguidos

José Sócrates terminou, por enquanto, o seu depoimento no julgamento do processo Operação Marquês, tendo sido hoje dispensado de estar presente nas próximas sessões e o tribunal começa na quinta-feira a ouvir outro arguido.
O antigo primeiro-ministro pediu dispensa hoje à tarde ao coletivo presidido pela juíza Susana Seco, tendo referido que precisa de se deslocar ao Brasil por motivos académicos.
Já durante a manhã, José Sócrates disse ter decidido que não vai continuar a falar, alegando cansaço e deixando para mais tarde o resto do seu depoimento perante o coletivo de juízes.
“Eu não posso continuar assim, isto assim não pode durar sempre. Deliberei que não faço mais declarações” a partir de hoje, disse José Sócrates, acrescentando não querer falar “à pressão”, nem admitir “que o tribunal seja tão violento”.
Terminadas, por agora, as declarações de José Sócrates, o tribunal vai ouvir na quinta-feira, na décima primeira sessão deste julgamento, Diogo Gaspar Ferreira, ex-diretor executivo do empreendimento de luxo Vale de Lobo, que está acusado pelo Ministério Público de dois crimes: um de corrupção ativa e um de branqueamento de capitais.
Durante a tarde de hoje, José Sócrates voltou a acusar o Ministério Público de não apresentar provas e de colocar questões que o antigo primeiro-ministro não conhece. “Essa conta não é minha, não tenho nada a ver com ela. E aquilo que o Ministério Público diz extravasa o tratamento que deve haver entre o Ministério Público e um sujeito processual”, disse José Sócrates quando questionado pelo procurador Rómulo Mateus sobre 4,5 milhões de euros que terão sido transferidos para uma conta na Suíça que era controlada por Carlos Santos Silva.
Já no final da décima sessão deste julgamento, o advogado Francisco Proença de Carvalho, que representa o antigo presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, pediu a palavra, uma vez que o seu cliente foi mencionado por José Sócrates na questão do chumbo da alienação da participação da PT na Vivo. “O direito ao contraditório de defesa de Ricardo Salgado está inviabilizado”, explicou Proença de Carvalho, dada a sua situação clínica - foi diagnosticado com a doença de Alzheimer.
O antigo primeiro-ministro é um dos 21 arguidos da Operação Marquês e responde maioritariamente por corrupção e branqueamento de capitais.
Os 21 arguidos têm, em geral, negado a prática dos 117 crimes económico-financeiros que globalmente lhes são imputados.
O julgamento começou em 03 de julho no Tribunal Central Criminal de Lisboa.
Conheça as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Céu geralmente muito nublado. Aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas....
SIGA FREITAS
Esta semana começou mais um ano letivo universitário. Para muitos jovens madeirenses – e para os seus pais que agora ficam com os olhos lacrimejantes ao...
O poder autárquico é um pilar fundamental da democracia local, pois traduz-se na capacidade dos cidadãos influenciarem diretamente as políticas da gestão...
Este verão que agora definha foi gordo e fértil em drama, tragédia e infelicidade. Desde destrutivos incêndios ao acidente com o elevador da Glória, passando...
Percorro os cantos da ilha, na velocidade que os carros à frente do meu deixam, muitos ostentam autocolantes na parte posterior dos bólides que enchem...
No outro dia, vi um reels que me deixou a pensar... No vídeo mostrava duas pessoas numas escadas rolantes, em andamento. De repente, devido a uma falha...
Há momentos que se inscrevem na delicada fronteira entre o efémero e o memorável. O fim do verão é um deles: uma estação que se despede em tons dourados,...
AS: normalmente acabo com um PS, mas desta vez é ao contrário. Fica então aqui uma espécie de “Ant Scriptum”. Se são sensíveis, não leiam mais. Não leiam!...
O País está chocado. O Elevador da Glória, em Lisboa, despenhou-se contra um prédio levando a vida de 16 pessoas e deixando feridos outras tantas, algumas...
«Nunca mais!»
(abril de 1945), Cartazes de Sobreviventes do Campo de Concentração de Buchenwald (em várias línguas).
Em 1945, as tropas aliadas marchavam...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
O ativista conservador Charlie Kirk, aliado próximo do presidente Donald Trump, morreu hoje após ser baleado num evento universitário, anunciou o Presidente...
O empresário Larry Ellison tornou-se hoje a pessoa mais rica do mundo, segundo o Índice de Multimilionários, construído pela Bloomberg, depois da valorização...
Até ao final deste mês, será lançado o procedimento de contratação pública para a construção da estrada de ligação entre a Rua da Palmeira e a Rua da Igreja...
A eurodeputada e antiga coordenadora bloquista Catarina Martins anunciou hoje a sua candidatura às eleições presidenciais de janeiro do próximo ano, propondo-se...
A ministra do Trabalho afirmou hoje que o Governo “não tem pressa” na negociação sobre o anteprojeto de revisão laboral, mas avisou que “não vai eternizar”...
O acidente no Muro da Coelha ainda provocou outro ferido. Tudo indica que se trata de um casal, com idade aproximada de 65 anos.
Uma mulher encontra-se...
Os Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) da Ponta do Sol e da Ribeira Brava foram hoje visitados pela secretária Regional da Inclusão,...
Supremo rejeita “habeas corpus” a agressor de Machico
Está confirmada a recusa do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do homem que agrediu violentamente...
A Comissão Europeia vai propor a criação de autoestradas de energia para aumentar a interconexão, designadamente de eletricidade, na União Europeia (UE),...