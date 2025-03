As autoridades registaram mais de 3.500 acidentes rodoviários no período do Carnaval, com a PSP a registar quatro vítimas mortais e a GNR sete, segundo informações hoje divulgadas.

Em comunicado, a GNR indica que durante a operação Carnaval 2025, que decorreu entre 24 de fevereiro e 05 de março, fiscalizou mais de 78.300 condutores, dos quais 1.093 conduziam com excesso de álcool. Destes, 493 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue considerada crime (mais de 1,2 g/l) e 194 por conduzirem sem habilitação legal.

Já a PSP refere que fiscalizou na Operação Carnaval mais de 22.000 condutores, tendo detido 380 pessoas por crimes rodoviários, dos quais 199 por condução de veículo em estado de embriaguez e 181 por falta de habilitação legal para conduzir.

Foram ainda detidas pela PSP 64 pessoas por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 102 suspeitos de tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 25.200 doses individuais.

Quanto às infrações rodoviárias, a GNR, referindo dados provisórios, detetou mais de 15.000, das quais 2.013 por excesso de velocidade, 1.855 por falta de inspeção periódica obrigatória, 667 por falta de seguro, 475 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 412 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças.

Dos veículos que fiscalizou, a PSP detetou 7.188 infrações rodoviárias, das quais 1.072 por condução em excesso de velocidade, 742 por falta de inspeção periódica obrigatória, 259 por falta de seguro, 215 por condução sob influência do álcool e 145 por uso do telemóvel durante a condução.

A PSP destaca ainda a apreensão de 45 armas de fogo e 62 armas brancas e a detenção de 18 pessoas por posse de armas proibidas. Foram igualmente apreendidos 20.464 artigos de pirotecnia e cerca de 33,8 kg líquido explosivo.

Já a GNR, no âmbito da criminalidade, refere a detenção de 56 pessoas por suspeitas de tráfico de droga, 50 por furto e roubo e 24 por posse ilegal de armas ou armas proibidas.

No período da operação Carnaval 2025, a GNR apreendeu 13.175 doses de canábis, 1.600 de haxixe, 840 de cocaína, 148 de heroína e 42 de MDMA (ecstasy). Fora ainda apreendidas 72 armas, 2.461 munições de diferentes calibres e 13 veículos.