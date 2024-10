O líder da bancada do PSD acusou hoje o presidente do Chega de ter recorrido a uma manobra “deplorável” ao provocar uma confusão entre subsídios de morte e de funeral, dizendo que o último é uma prestação única.

Hugo Soares falava no encerramento do debate parlamentar na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2025 e abriu a sua intervenção com esta referência ao discurso momentos antes feito por André Ventura.

“Senhor deputado André Ventura, por uma questão de decência quero dizer-lhe o seguinte: Tanto quanto consegui apurar confundiu de propósito subsídio de morte e subsídio de funeral”, declarou.

Depois, Hugo Soares deixou uma crítica direta a André Ventura: “O que aqui fez foi absolutamente deplorável do ponto de vista político”.

O presidente do Chega, no seu discurso, tinha afirmado que o Estado se recusa a pagar subsídios a crianças que morrem para lhes pagar o funeral, porque “nunca pagaram nem descontaram para a Segurança Social”, contraponto com os “subsídios dados a minorias” e imigrantes.

“Miseráveis os que apoiaram durante 40 anos este sistema”, defendeu.

Antes, o líder do Chega tinha já provocado um incidente nesta sessão de encerramento do debate do Orçamento, quando referiu que a proposta em apreciação traz “mais multas de trânsito, mais impostos sobre o consumo”.

“É um governo que é tão ladrão quanto era o ladrão anterior”, disse – palavras logo a seguir advertindo pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.